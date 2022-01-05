İhlas Haber Ajansı

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Oltaya balık yerine karabatak takıldı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Elazığ’da balık tutmaya çalışan bir vatandaşın oltasına karabatak kuşu takıldı.

Elazığ'da balık tutmaya çalışan bir vatandaşın oltasına karabatak kuşu takıldı. Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş, karabatağı kurtarıp tekrar doğaya saldı.


Baskil ilçesi Karakaya Baraj Gölü kıyısına balığa giden Enes Kızrak isimli vatandaş oltasını suya attı. Balık geldiğini zannederek oltasını çeken Kızrak, oltaya takılan karabatağı görünce neye uğradığını şaşırdı. Oltasına takılan karabatağı kancadan kurtaran Kızrak, hayvanın yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra tekrar suya bıraktı.

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