İhlas Haber Ajansı

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Oltaya balık yerine yarasa takıldı, görenler şaşkına döndü

Elazığ’da balıkçının oltasına saldıran yarasa kancaya takıldı.

Elazığ'da balıkçının oltasına saldıran yarasa kancaya takıldı. Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan balıkçı, yarasayı kurtarıp doğaya saldı.


Keban Baraj gölü kıyısına balığa giden Ferat Adıyaman, oltasını tavuk parçası takarak suya attı. Balık geldiğini zannederek oltasını çeken Adıyaman, takılan yarasayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından eldiven yakan Adıyaman, yarasayı kancadan kurtardı. Kısa bir pansumanda yapan Adıyaman daha sonra yarasayı doğaya geri saldı.


Balık tutmak için Keban ilçesine baraj kenarına gittiğini belirten Ferat Adıyaman, “Balık tutmak için kancaya tavuk parçası taktım. Olta hareketlenince balık vurdu zannettim ve çekmeye başladım. Çekince görüm ki balık yerine yarasa takılmış. Gündüz vakti gerçekten şaşırdım. Eldiven taktım ve yarayı kurtarıp doğaya saldım” dedi.

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