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Ölüme terk edilen ayağı kırık at kurtarıldı

Elazığ’ın Palu ilçesinde arazide ayağı kırık olarak ölüme terk edilen at, memleketine gelen bir sporcu sayesinde, belediye ve jandarma tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde arazide ayağı kırık olarak ölüme terk edilen at, memleketine gelen bir sporcu sayesinde, belediye ve jandarma tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre İstanbul'dan memleketine gelen profesyonel sporcu Ramazan Türkanoğlu, Palu ilçesindeki Hamzabey Barajı civarında koşu yaptığı sırada ıssız bir alanda hareketsiz bir şekilde duran atı fark etti. Atın ayağının kırık olduğunu gören Türkanoğlu, jandarma ve belediye ekiplerinden yardım istedi. Yardım gelene kadar Türkoğlu topladığı otlar ile bitkin düşen atı besledi. Ardından veteriner hekim ile beraber jandarma ve belediye ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı at, ekipler tarafından hayvan hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.


Sabah kahvaltısının ardından koşu için çıktığını dile getiren Ramazan Türkoğlu, “10 kilometre koştum ve Palu'ya dönerken Hamzabey Barajının yakınında bir su gördüm. Biraz serinleyip koşmaya devam edecektim. Suya yaklaşınca hareketsiz halde bir at gördüm, su kenarında ayağı kırık bir şekilde ölümü bekliyordu. Jandarmayı aradım ve telefon çekmiyordu. Yerimi uzun süre sonra buldular. Elazığ'dan veterineri aradılar ve belediyeyle birlikte gelip hayvanı kurtardılar” dedi.

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