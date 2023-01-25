Ömer Faruk, ES Elazığspor'a veda etti

Teknik Direktör Cüneyt Biçer'le yaşadığı problemler nedeniyle Elazığ'a gelmeyen ve ikinci yarı hazırlıklarına katılmayan Ömer Faruk Sezgin, yayımladığı mesajla camiaya veda etti.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta gol krallığının zirvesinde bulunan ve Teknik Direktör Cüneyt Biçer'le yaşadığı problemlerle gündeme gelen Ömer Faruk Sezgin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla camiaya veda etti. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Ankaraspor'dan kiralanan Ömer, forma giydiği maçlarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Ömer Faruk, "Bazen ayrılmakta bir hizmettir ve ben her zaman bu formaya hizmet etmiş olmanın gururunu yaşayacağım. Belki gidişim teknik ekibin daha başarılı olmasını sağlayacak. Ayrıca başarıyı sağlayacak sahadaki oyuncu kardeşlerime sonsuz güvenim var. Kalbim daima onlarla. Armasını kalbimde taşıdığım formayı terlettiğime inanıyor ve başarımız için bütün mücadeleyi verdiğimin vicdansal rahatlığıyla aranızdan ayrılıyorum. Haklarınızı helal ediniz. Sevgi ve saygılarımla" dedi.