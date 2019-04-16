Önce elektronik atıklar toplandı, sonra fidan dikildi

Elazığ'da öğretmen ve öğrencilerin hayata geçirdiği "E-Atıklar Ormana" projesi ile toplanan elektronik atıklar, geri dönüşüme gönderilmeden önce okulda sergilendi.

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Proje Sorumlu Seda İşgüzar'la öğrenciler elektronik atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması ve sağlıklı toplum oluşturmak amacıyla "E- Atıklar Ormana" projesi başlattı. Yaklaşık 3 ay süren proje kapsamında, öğretmen ve öğrenciler çevreye büyük zararlar veren pil, televizyon, kumanda, ütü, ampul ve bilgisayar gibi çok sayıda atık elektronik malzemeyi topladı. Toplanan malzemeler okulda sergilenirken, Elazığ Belediyesi'ne gönderilerek geri dönüşüme verileceği öğrenildi. Proje kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ne giden 80 öğrenci farkındalık oluşturmak için 200 fidan dikti.

Dönüştürülebilir elektronik atıkların, ham madde olarak kullanılabildiğini dile getiren İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Proje Sorumlu Seda İşgüzar, “Bu girişimle canlılığımızın devamı için git gide tükenen yaşam kaynaklarımızın tekrardan hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu dürtü ile hareket ettik.Çevreye zarar veren ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan çok önemli bir ekonomik kaynak olduğunu anlatmamız gerektiğini düşündük. ‘Hiç Böyle Düşündün Mü' elektronik atıktan ormana farkındalık çalışması başlattık. Bu bağlamda bir çok kurumun bizlere desteği oldu” dedi.

Proje hakkında bilgiler veren İşgüzar, “Projemiz, bilgilendirme, uygulama ve etkinlik olmak üzere üç basamakta gerçekleşti. Önce öğrencilerimize sonra öğretmenlerimize daha sonra ise su halkası gibi ulaşabildiğimiz herkeste elektronik farkınladığı oluşturmaya çalıştık. Ondan sonra ikinci basamağa geçtik. Öğrencilerden ve ulaşabildiğimiz herkesten kendilerine ait evlerinde bulunan ne yapacaklarını bilemedikleri elektronik atıkları okulumuzda toplayacağımızı ve bunu Elazığ Belediyesine devredeceğimizi bahsettik. İki ay boyunca öğrencilerimizden, çevremizden, çöpe attıkları, hurdacıya verdikleri kaybettiğimiz değerleri okulumuzda topladık. Bugün okulumuzda sergiledik. Üçüncü basamakta ise Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bizlere her elektronik atık getiren öğrenci birer fidan hediye etti. Bu fidan heba olmasın, kendileri dikecek yer bulamazlar diye de toplu bir etkinlik yapalım dedik. Biz ufak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık ve başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Çünkü öğrencilerimiz ‘Hocam evimizdeki pilleri okuldaki atık kutusuna atıyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.