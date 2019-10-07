İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Op. Dr. Güngör, "Geceleri bebeğinizi emzirmeyi ihmal etmeyin"

Bebeklerin 2 yaşına kadar anne sütünü almasının önemine değinen Medical Park Elazığ Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Dr. Sami Güngör, bebek ne kadar isterse o kadar emzirilmesi ve geceleri emzirmenin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.


Medical Park Elazığ Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında yeni doğum yapan anneler ziyaret edildi. Emzirme Eğitim Hemşiresi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör ve Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten eşliğinde hastane personeli tarafından yeni doğum yapmış annelere anne sütünün önemi hakkında bilgiler verildi.


Bebek dostu bir hastane olduklarını ifade eden Op. Dr. Sami Güngör, “Emzirme bizim için çok önemli. Sütün gelmesi için en önemli etken bol bol emzirmektir. Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütü almalıdır. Sonrasında ise uygun ek gıdalar ile 2 yaşına kadar emzirmeye devam edilmelidir. Bebek ne kadar isterse o kadar emzirilmeli ve gece emzirmeyi ihmal etmemeliyiz. Emzirdikçe annenin sütü gelecek, süt geldikçe bebeğimiz sağlıklı olacak” dedi.


Bebeklerine kucaklarına alan yeni anneler ise, mutluluklarını paylaşırken anne sütünün önemini de öğrendiklerini aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.