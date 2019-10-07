Op. Dr. Güngör, "Geceleri bebeğinizi emzirmeyi ihmal etmeyin"

Dr. Sami Güngör, bebek ne kadar isterse o kadar emzirilmesi ve geceleri emzirmenin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında yeni doğum yapan anneler ziyaret edildi. Emzirme Eğitim Hemşiresi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör ve Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten eşliğinde hastane personeli tarafından yeni doğum yapmış annelere anne sütünün önemi hakkında bilgiler verildi.

Bebek dostu bir hastane olduklarını ifade eden Op. Dr. Sami Güngör, “Emzirme bizim için çok önemli. Sütün gelmesi için en önemli etken bol bol emzirmektir. Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütü almalıdır. Sonrasında ise uygun ek gıdalar ile 2 yaşına kadar emzirmeye devam edilmelidir. Bebek ne kadar isterse o kadar emzirilmeli ve gece emzirmeyi ihmal etmemeliyiz. Emzirdikçe annenin sütü gelecek, süt geldikçe bebeğimiz sağlıklı olacak” dedi.

Bebeklerine kucaklarına alan yeni anneler ise, mutluluklarını paylaşırken anne sütünün önemini de öğrendiklerini aktardı.