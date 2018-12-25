Op. Dr. Sami Güngör, “Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır"

Rahim ağzı kanserinin yüzde 90'ına HPV virüsünün sebep olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör, bu kanserin HPV virüsünün tespiti ve sonrasında yapılan basit tedavilerle engellenebilineceğini söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör kadınlarda sık görülen rahim ağzı kanseri ve önlenmesine yönelik bilgiler verirken, HPV testinin şu an aile hekimleri, KETEM ve hastanelerde ücretsiz bir şekilde yapıldığını aktardı.

HPV pozitif olan hastaların Sağlık Bakanlığı tarafından Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarına yönlendirildiğine dikkat çeken Op. Dr. Sami Güngör, “Bize başvuran hastaların büyük çoğunluğu, kanser oldum korkusu ile gelmektedir. Biz de onları bu kanser öncesi hastalık olabilir ve bu tedavi edilebilir bir hastalıktır diye rahatlatıp, moral veriyoruz. HPV ve smear testlerinde problem olan hastalara kolposkopi işlemi yapmaktayız. Bu işlem, hasta hiç ağrı hissetmeyecek şekilde hafif uyutularak yapılmaktadır. İşlem sırasında şüpheli bir alan varsa oradan biyopsi yapılır. Biyopsi sonucunda herhangi olumsuz bir sonuç çıkmazsa hastalar sadece normal kontrollere çağrılır.Biyopsi sonucunda patolojik bir durum görünürse; lazer ile rahim ağzı kısmını çıkarma işlemini yapmaktayız. Böylece hastayı, rahim ağzı kanseri olmadan tedavi etmiş oluruz. Hastanemizde kolposkopi ve lazer işlemi uygulanmakta olup, müracaat ettiği gün içerisinde yapılmaktadır"dedi.

"HPV ve smear testini tüm kadınlara öneriyorum"

Rahim ağzı kanseri engellenebilinen bir hastalık olduğunu dile getiren Op.DrGüngör,30 yaş ve daha üstü tüm kadınların mutlaka kayıtlı aile hekimlerine ya da KETEM'e başvurmasını önerdi.

Bu hastalığa, meme kanseri gibi daha önceden tanı konulduğuna değinen Güngör,"Hastalık konusunda genelde kadınlar daha az bilgi sahibidir. Rahim ağzı kanseri rutin kadın doğum muayeneleri ya da aile hekimleri ve KETEM'de HPV smear taramalarıyla önlenebilir bir kanser türüdür”ifadelerine yer verdi.