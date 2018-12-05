Organize bilezik hırsızlığı saniye saniye görüntülendi

Elazığ'da girdikleri kuyumcudan 4 bin liralık bilezik çalan 3 kadının organize bir şekilde hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüpheli kadınların yakalanmaları için polis çalışma başlattı.

Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan kuyumcular çarşısındaki bir sarrafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya gelen 3 kadın, görevliden incelemek için bilezik istedi. Tezgaha dizilen bilezikleri inceleyen kadınlar önce kuyumcunun güvenini kazanmak için parayla 3 bin liralık değerinde bir bilezik aldı. Ardından kadınlardan biri, tezgahta bulunan 4 bin 200 lira değerindeki bir bileziği eline alarak uzun süre tuttu ve sakladı. Kuyumcuya bileziği unutturan kadın aldığı bileziği el altından yanındaki arkadaşına verdi. Şalıyla elini örten diğer kadın ise daha sonra elindeki bileziği çantasına attı. Bir süre daha kuyumcuda oyalanan kadınlar, daha sonra iş yerinden ayrıldı.

Bileziklerden birinin eksik olduğunu fark eden kuyumcu, kadınları halk otobüsüne binerken gördü. Halk otobüsünün plakasını alan kuyumcu, durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadınların 100 metre sonra orduevi kavşağında inerek izlerini kayıp ettirdiğini belirledi. Eşgali kameralar tarafından net bir şekilde belirlenen kadınların yakalanması için polisin başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.

"Bizi şaşırtmak için bir tane satın aldılar"

Olayı anlatan Kuyumcu Süleyman Karakaya, "Saat 3 sıralarıydı. 3 tane kadın bilezik alma bahanesi ile dükkana geldi. Bizde modelleri çıkardık. Bende daha farklı modeller isteyince diğer şubemize geçtim. Dükkandan çıkış anımdan itibaren bunu kafalarında planlamışlardı. Tam dükkandan çıktığım anda ortadaki kadın bileziği alıyor ve yanındaki kadına veriyor. O da çantasına bırakıyor. Bizi şaşırtmak için bir tane de satın alıyorlar. Çaldıklarının alt değerinde bir bilezik aldılar. Biraz şüphelendik. Fark ettiğimiz için arkasından birini gönderdik. Onlarda izlerini kaybettirmek için belediye otobüsüne biniyorlar ve ileride iniyorlar. Oradan başka bir araca binip şehri terk ediyorlar" dedi.