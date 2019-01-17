Orhan Kaynak:"Bütün kulüpler maça, biz kongreye odaklandık"

Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, tüm takımların maça odaklandığı bir haftada kendilerinin kongreye odakladığı belirterek, kongrenin Elazığspor'un geleceğini belirleyeceğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, 18. haftada Adanaspor'la Şanlıurfa'da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-Beyazlı takım bu kapsamda Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde mücadele eden Sürsürüspor'la hazırlık maçı yaptı. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maçı Elazığspor Salih Polatdemir, Kadir Taşoğlu, Lamine Diarra ve Ahmet Can Aslan'ın golleriyle 4-0 kazandı. Hazırlık maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, cumartesi günü yapılacak kongrenin önemine vurgu yaptı.

"Yapılacak olan kongre Elazığspor'un geleceğini belirleyecek"

Altyapıdan yapılan takviyelerle yaklaşık 5 gündür çalıştıklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Bütün kulüpler maça odaklandı ama biz kongreye odaklandık. Cumartesi günü yapılacak kongre Elazığspor'un geleceğini belirleyecek. Herkes gibi biz de onu bekliyoruz. Gelişmeler olacağını düşünüyoruz. 6 aydır umutla bekliyoruz. Futbolcularımızı bu yönde motive ediyoruz. Altımızda şu anda 3 takım var ama biz kendimizi lider olarak görüyoruz açıkçası. Kongreden sonra yapılacak işler Elazığspor adına önemli. İnşallah kapanmaz, güçlü bir aday çıkar, transferi açar. Karabükspor'un altında bir genç grubumuz var. Eskişehirspor'un gençleri iyi. Çocuklarımız ellerinden geleni yapıyor ama çok eksikleri var. Elazığspor'un geleceğini bu çocuklar oluşturmayacaktır, sorumlusu onlar olmayacaktır. Bizler de olmayacağız ama sonuna kadar da sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah Elazığlılar da sahip çıkar ve sonuna kadar gideriz" şeklinde konuştu.

"Adanaspor maçını gençlerle oynayacağız"

Kongrenin sonucuna göre yeni transferleri pazartesi gününe yetiştirebileceklerini ifade eden Kaynak, "Her şey olabilir ama şu an görünen bu çocuklarla Adanaspor maçını oynayacağız. Urfa'ya bu çocuklarla gideceğiz" ifadelerini kullandı.