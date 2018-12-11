Örülen atkı ve bereler Azez'e ulaştı

Elazığ'da kadınlar tarafından örülen atkı ve bereler Azez'deki mültecilere ulaştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Elazığ Şubesi Yetim Komisyonu Bayanlar Kolu Suriye'nin Azez kentinde mülteci kampında kalan Suriyelilerle bir araya geldi. İHH Elazığ ekibi zor şartlar altında yaşam süren çocuklara Elazığ'dan örülen atkı ve bereleri vererek kış aylarında bir nebzede olsa ısınmalarına vesile oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kampta yaşayan çocuklarla bir araya gelen ekip burada kalan çocuklara yardım elini uzattı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gıda, tekstil, ilaç malzemelerinin burada toplandığını ve ihtiyaç dahilinde 7 kampa dağıtımının yapıldığını belirten İHH Kilis İdari İşler Sorumlusu Samet Ermağan, özellikle bu aylarda gıda ve hijyen malzemesine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Şu an Suriye'nin kuzey bölgesi olan Halep'te olduklarını aktaran İHH Babüsselam Sorumlusu Hasan Aksoy, “Burası Türkiye'ye sınırı olan Fırat Kalkanı Bölgesidir. Gördüğünüz bu bölgenin toplam 1 milyona yakın bir nüfusu var. Fırat Kalkanı Harekatı ardından bu bölge Türkiye tarafından kontrol edilmektedir. Güvenlik, eğitim ve sağlık çalışmaları Türkiye tarafından karşılanmaktadır. Özellikle burada eğitime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. 500'den fazla okul, 250 bin öğrenci burada eğitim görüyor. Kamplarda yaşayan kardeşlerimizin günlük sıcak aş dağıtımından tutun da her gün 250 bin adet ekmek ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bununla beraber temizlik, ilaç ve hijyen konularında da yardımlarınızı günlük rutin bir şekilde sağlamaktayız. Vakfımızın burada 4 adet anaokulu bulunmakta, okullarımızda eğitimlerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra bir de üniversitemiz var Uluslararası Şam Üniversitesi. Burada da bine yakın öğrencimiz öğrenim görüyor”dedi.