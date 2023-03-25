İhlas Haber Ajansı

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Otel yangınında ölenlerden biri Elazığspor taraftarı çıktı

İstanbul’da önceki gün meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne neden olan otel yangınında vefat edenlerden birinin Elazığspor taraftarı İbrahim Turan olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da önceki gün meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne neden olan otel yangınında vefat edenlerden birinin Elazığspor taraftarı İbrahim Turan olduğu ortaya çıktı.


İstanbul Pendik'te Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Vefat eden iki kişiden birinin Elazığspor'un genç taraftarı İbrahim Turan olduğu öğrenildi. Elazığ'da ikamet eden ve takımın iç sahada oynadığı tüm maçları takip eden İbrahim'in vefatı Elazığspor Kulübü ve taraftarlarca da derin üzüntüyle karşılandı.

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