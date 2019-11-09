Otizmli Yusuf'un hayatını "Teneffüs zili"değiştirdi

Elazığ'da öğretmenlerinin yeteneğini fark ettiği 13 yaşındaki doğuştan otizmli olan Yusuf Abik, piyano ve resim ile engellerini aşıyor.

Çiğdem ve Yavuz Abik çiftinin 2'inci çocukları olan 13 yaşındaki Yusuf otizmli olarak dünyaya geldi. Mili Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören otizmli genç anne ve babasının ilgisi, öğretmenlerinin de dikkati üzerine hayatı değişti. Gencin teneffüs zillerinde notalara eşlik ettiğini fark eden Müzik öğretmeni Gonca Güzelkara, öğrencisinin taklit yeteneğinin ve müzik kulağının olduğunu belirledi. Bunun üzerine öğretmen Güzelkara'nın girişimiyle Yusuf, piyano eğitimine başladı. 3 yıl aradan sonra akıcı bir şekilde piyano çalan otizimli genç, aynı zamanda diğer öğretmenlerinin desteğiyle tuval yapma yeteneği de kazandı. Yusuf piyano ve resim ile tutunurken, ilerleyen günlerde resim sergisi açmayı hedefliyor.

Yusuf'a teşhis konulduğundan itibaren kaderine terk etmediğini dile getiren anne Çiğdem Abik, “Yusuf'a tek tek öğreterek sabırla onun eğitimi için çok emek harcadım ve sıkıntılar çektim. Yusuf'ta dikkat eksikliği vardı hocası müzik kulağının olduğunu fark etti. Müzik ile dikkat eksikliğini yendi. Sosyal hayatı daha iyi kavradı. Kendi öz becerilerini kendinden daha emin bir şekilde yapabiliyor. Müzik ve resim Yusuf'un hayatını çok fazla değiştirdi” diye bilgi verdi.

Yusuf ile müziğe ritim çubuklarıyla başladıklarını ifade eden Müzik Öğretmeni Gonca Güzelkara, “Okula piyanonun gelmesi ve Yusuf'un enstrümanlara aşık olmasıyla başladık. Hafta da bir 15 gün de birde bir parça geçiyoruz. Basit çocuk şarkıları çalıyoruz. Yusuf'un hayatında bayağı bir değişiklik oldu en azından teneffüslerde gördüğüm kadarıyla hiperaktif bozukluğu olan bir çocuktu. Piyanonun başından kaldırmasam 2-3 saat oturur yani. Piyanoyu çok seviyor ileride bir şeyler başarabilir. Taklit yeteneği var, müzik kulağı çok iyi biz bu sene Yusuf ile notaları öğrenmeye geçtik yavaş yavaş öğreniyor. Eminim çok daha ileri seviyeye çıkacağız. Otizmli bir öğrenci için kendisini ifade etmesi sosyal çevreye daha da adapte de piyanonun büyük bir katkısı oldu”dedi.

"Renkleri karıştırıp, yeni renk üretmeyi öğrendi"

Yusuf'ta ciddi bir değişikliğin olduğunun altını çizen Resim Öğretmeni Nevin İşlek ise “Biz ilk başladığımızda Yusuf renkleri tam anlamıyla bilmiyordu. Yusuf şu anda tam anlamıyla renkleri öğrendi renkleri geçiyorum ara geçişleri, renkleri karıştırmayı ve yeni bir renk üretmeyi öğrendi. Bunları öğrenmek otizmli bir çocuk için çok büyük bir ümit ve yetenek. Geçen yıl kendi kişisel sergisini de açtı. Ailesine bu konuda katkı sağladı kendi sergisinde resimlerini satarak para kazandı ve ailesine maddi destek sağladı. Bu onun için büyük bir başarıydı, bizimde bu konuda ona olan desteklerimiz sürekli devam ediyor. Okul içerisinde bütün arkadaşlarımız sürekli destek oluyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Bu Yusuf için çok büyük bir gelişim. Kişisel olarak Yusuf daha önce bunları çok fazla bilmiyordu. Boyayı sıçratırdı, düzgün boyayamazdı, bu onun sosyal gelişimini de düzenledi arkadaşlarına olan davranışını da düzeltti. Daha ağır ve düzenli bir çocuk oldu ve gelişti” ifadelerini kullandı.

"Sevgi ve ilgi ile yaklaşırsanız Yusuf'la aynı sonucu alırsınız"

Yusuf'un otizm sendromu yaşayan bir öğrenci olduğunu ifade eden Uzman Psikoloji Cumali Türegün, “Özel eğitim konusunda erken fark edilmiş ve bu konuda eğitim almıştır. Aile duyarlı bir aile burada ki öğretmen arkadaşlarımız öğrenciyi fark edip yeteneğinin ortaya çıkmasına destek oldular. Az tipik otizm diğer otizm türlerinden biraz farklılık gösterir. Otizm artık nörolojik farklılık olarak algılanmaya başlandı. Kendi dünyasında farklı bir öğrenme şekli var. Yusuf'un şuan yaptığı şeyin adı duyduğu şeyi taklit edebilme becerisidir. Yusuf'un bu gördüğünüz hali birçoğu kişiye örnek olmalıdır. Özel eğitim noktasında rehabilitasyon alan çocuklarda temelinde öz bakım, yaşam becerisi, bağımsız yaşam becerisi temel yaşam becerisi dediğimiz şeyleri eğitimle olur, bu işin ilacı yok. Doğru eğitim ve ilgiyle çocuğunuza acıyarak değil sevgi ve ilgi ile yaklaşırsanız birçoğunda Yusuf'la aynı sonucu alırsınız. Belki bir piyano çalmaz tuval yapmaz ama en azından günlük hayatta ötekine çokta bağımlı olmadan yaşama şansını elde eder"diye konuştu.