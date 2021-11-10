Oto tamir ustalarından araç sahiplerine uyarı: 150 liradan kaçayım derken 15 bin liradan olmayın

Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte sanayi ustaları, sürücüleri antifriz konusunda uyardı. Oto tamir ustaları, sürücülerin 150 liradan kaçıp 15 bin lira masrafla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Elazığ'da kasım ayı ile birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken oto tamir ustaları, araç sahiplerini antifriz konusunda uyardı. Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini belirten ustalar, özellikle antifriz bakımının en önemlisi olduğunu belirtti. Ani soğumalarda antifriz eksikliğinin araçta bloğun patlamasına, motorun kirlenmesine sebep olabileceğini aktaran ustalar, 150 liralık antifrizin konulmadığı zaman 15 bin liralık masrafın çıkabileceğini söyledi.

Soğuk havaların etkisini gösterdiği için özellikle antifriz bakımlarının önemli olduğunu kaydeden oto tamir ustası Muhammet Ateşoğlu, "Bir aracın antifrizini kışın koymadığınız zaman bu arabayı çalıştırdığınızda araba zaten ağır çalışır, donma riski çoktur, kalorifer ısıtmaz, sabahları daha çok soğuk olduğu için aracınız donduğu zaman maddi hasarlara yol açar. Şu anda bir aracın antifrizi aşağı yukarı doldurması 150 liradır. Ama bunu yaptırmadığınız zaman en büyük zararı mesela üst kapağı çatlatabilir ve bunun size maliyeti 10 bin 15 bin arası değişir. Müşterilerimize ve araç sahiplerine demek istediğim, bunlardan kaçınmayın ve bunları bir masraf olarak görmeyin. Kendiniz, sağlığınız ve aileniz için bunları yaptırmanız lazım. Olurda antifrizi aracınıza koymadığınız zaman aracın bloğu patlar, motor kitler. İçindeki su donduğu zaman bunun en büyük zararlarından biri de bunu açmak için ustaya götürüp motoru rektifiye etmeniz lazım. Bunları yaptırmamanız için ilk başta aracınızı bu zamanlarda 11'inci ve 12'nci ay çetin geçiyor, bunları yaptırdığınız zaman aracınızda hiçbir sorun olmaz. Yolda kalmazsınız. Herkes kendi bilincinde olduğu zaman inanınki bu arızalar ortaya çıkmaz sadece bakımdan bakıma gelir giderler” dedi.

Antifrizin yazın da kışın da daima faydalı olduğunu aktaran araç ustası Seyfettin Gürger ise "Pas yapmaz arabayı devamlı korur. Isı kaybını daima bir seviyede tutar. Yani antifrizin faydaları çoktur. Ama bizim halkımız işte antifrizi dökelim su koyalım onlar hep zarardır. Antifriz yazın ve kışın olması lazım çünkü hem paslanmayı ünler hem de arabanın ısı dengesini sağlar. Antifriz koyulmadığı zaman mesela devir daimi bozar, üst kapağı yakar masraf bir ise beşe çıkar. Şu anda bir antifrizin litresi 25 liradır" diye konuştu.