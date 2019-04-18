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Otobüs koltuğunda kokain ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin narkotik köpeğiyle yaptığı çalışmada bir otobüsün koltuğunda kokain ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin narkotik köpeğiyle yaptığı çalışmada bir otobüsün koltuğunda kokain ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Elazığ-Diyarbakır karayolunda uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında durdurulan bir otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı.Köpeğin tepki verdiği bir şahsın oturduğu koltukta jelatine sarılı şekilde 60 gram kokain ele geçirildi.


Koltukta oturan şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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