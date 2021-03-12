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Otobüsle çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Elazığ’da otobüsle çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu, sürücü yaralandı.

Elazığ'da otobüsle çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu, sürücü yaralandı. O anda kaza yerinden geçen 112 Acil sağlık ekipleri anında müdahale edip sıkışan sürücüyü kurtardı.


Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. S.D. idaresindeki 23 AAR 544 plakalı hafif ticari araçla, Bingöl istikametinden gelen F. E. idaresindeki 12 AN 666 plakalı otobüs çarpıştı. Sürücünün otobüse çarpmamak için yaptığı müdahale, otobüse doğrudan çarpmayı engellerken, ticari aracın tarlaya uçmasına neden oldu. Tarlaya uçan araçta sürücü sıkıştı. O anda kaza yerinden geçen 112 Acil sağlık ekipleri sıkışan sürücüyü çıkararak sedye ile ambulansa taşıdı. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayı ucuz atlatan otobüsün yolcuları da can havliyle kendilerini dışarı attı. Öte yandan, hafif ticari aracın ön tekerinin kopması da dikkat çekti.


Olay yerine gelen polis ekipleri de, inceleme yaptı.

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