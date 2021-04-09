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Otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Elazığ’da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 34 CVL 413 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

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