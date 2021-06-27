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Otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin bahçeye uçması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin bahçeye uçması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde i meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 23 AAB 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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