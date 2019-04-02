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Otomobil direğe çarptı: 5 yaralı

Elazığ’da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.


Kaza, Çayda Çıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Y. idaresindeki 06 DA 8885 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direklerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir aydınlatma direği yıkılırken otomobil kullanılmaz hale geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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