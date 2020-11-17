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Otomobil direksiyonunda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin direksiyonuna zulalanmış metamfetamin ve eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin direksiyonuna zulalanmış metamfetamin ve eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Elazığ-Bingöl yolu uygulama noktasında durdurulan araçlar kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan birine dedektör köpek Şimşek tepki verdi. Bunun üzerine polisler tarafından yapılan detaylı aramada otomobilin direksiyonuna zulalanmış 6 parça halinde toplam 242 gram metamfetamin ve 1 parça halinde 3 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli A.A. gözaltına alındı.


Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli A.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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