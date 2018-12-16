İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin bir market duvarına çarpması sonucu meydana kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin bir market duvarına çarpması sonucu meydana kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, merkez Çatalçeşme Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. idaresindeki 23 DV 950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir marketin duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.