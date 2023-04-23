Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü

Elazığ'da otomobil, elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, 70 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Kızılay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ü. idaresindeki 34 RT 0306 plakalı otomobil, Mehmet Susalan'ın (70) kullandığı elektrikli bisiklete çaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Susalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Susalan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.