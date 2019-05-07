Otomobil, feribottan baraja uçtu

Elazığ'da feribottan baraja uçarak suya gömülen otomobilin sürücüsü kendi imkanları ile kıyıya çıkmayı başardı. Hafif yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Elazığ ile Tunceli'nin Çemişgezek ilçesini birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü'ndeki feribot iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesinden Elazığ'a giden Uğur Karaduman (39), 23 EY 931 plakalı otomobili ile feribota bindi. Feribotun Elazığ iskelesine geldiğini zanneden ve aracını çalıştırarak hareket eden Karaduman, baraja uçtu. Otomobil suya gömülürken sürücü kendi imkanları ile araçtan kurtulup sudan çıkmayı başardı.

Feribot kaptanının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı kurtulan Karaduman, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Su altından farları görünen aracın yarın yapılacak çalışma ile çıkarılacağı öğrenildi.