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Otomobil güvenlik kulübesine girdi: 5 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil güvenlik kulübesine girdi, 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil güvenlik kulübesine girdi, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 CAF 567 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik kulübesine daldı. Kazada otomobil sürücüsü ve 4 güvenlik görevlisi yaralandı.


Kazayı gören terminal esnafı hem ilk müdahaleyi yaptı hemde durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kulübede sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.Yaralılar olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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