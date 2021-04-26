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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Keban yolunun 11. kilometresi Cip köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AN 542 plakalı otomobil ile 23 ABS 685 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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