İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışmasını sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışmasını sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACC 397 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.