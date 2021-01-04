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Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 25. kilometresinde Elmapınarı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.Ç. idaresindeki 23 ABS 826 plakalı otomobil ile, M.S. yönetimindeki 23 LC 465 plakalı pikap çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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