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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı

Elazığ’da çarpışan otomobil ve traktör bahçeye uçtu, 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da çarpışan otomobil ve traktör bahçeye uçtu, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 30'uncu kilometresinde Değirmenönü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki DA MD 121 yabancı plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen H.T. yönetimindeki 23 AF 431 plakalı buğday yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki araç da yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.


Araçta sıkışan yaralılar, AFAD tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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