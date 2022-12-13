İhlas Haber Ajansı

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Otomobil, park halindeki transite çarptı: 6 yaralı

Elazığ’da otomobil, park halindeki transite çarptı.

Elazığ'da otomobil, park halindeki transite çarptı. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada, 6 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FEG 31 plakalı otomobil, park halindeki 23 ACA 607 plakalı transite çaptı. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada, 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı.

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