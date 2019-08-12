Otomobil, petrol istasyonuna girerek pompaya çarptı: 4 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil petrol istasyonuna girip yakıt pompasına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolu Tekevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.E. idaresindeki 21 AAB 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil bir petrol istasyonuna girerek pompasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru fırlarken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.