İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil refüje çarpıp devrildi: 4 yaralı

Elazığ’da otomobilin refüje çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin refüje çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'e geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. idaresindeki 34 PU 4315 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.