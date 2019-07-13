Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Elazığ'da aydınlatma direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 23 FL 149 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direği yerinden sökerek sürükleyen otomobil, ardından şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.