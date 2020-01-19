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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Kovancılar Saraybahçe Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,E.Ç. idaresindeki 60 SC 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, takla atan araç ter döndü sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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