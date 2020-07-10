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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek takla attı,2 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek takla attı,2 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DL 733 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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