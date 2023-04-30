Otomobil takla attı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl yolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DLV 527 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.