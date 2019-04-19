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Otomobil Tıra çarptı: 3 yaralı

Elazığ’da otomobil tıra arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil tıra arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Kulundere köyü Çoban çeşmesi mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan T.H.idaresindeki 34 LC 0406 plakalı otomobil, İ.Ç. yönetimindeki yapancı plakalı Tır'a arkadan çarptı.


Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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