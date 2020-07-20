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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Elazığ’da otomobil uçuruma yuvarlandı, 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Keban ilçesi Gökdere Oruçlar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ. T. yönetimindeki 23 DV 214 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerin çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.


Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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