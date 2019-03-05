İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil yola çıkan atlara çarptı, 3'ü telef oldu

Elazığ’da başı boş bırakıldığı için yola çıkan atlara otomobil çarptı.

Elazığ'da başı boş bırakıldığı için yola çıkan atlara otomobil çarptı. Kazada, hurdaya dönen araçta otomobil sürücüsü yaralandı, 3 at ise telef oldu.


Kaza,Elazığ-Bingöl karayolu Karakoçan ilçesine 6 kilometre kala Kalkankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl'den Elazığ istikametine seyir halinde olan 33 E 4111 plakalı otomobil, bir anda önüne çıkan başıboş atlara çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, 3 at ise telef oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yaralı sürücü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Telef olan atlar ise belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.