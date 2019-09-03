İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralandı

Elazığ’da otomobilin çarptığı anneanne hayatını kaybetti, 8 yaşındaki torunu ağır yaralandı.

Elazığ'da otomobilin çarptığı anneanne hayatını kaybetti, 8 yaşındaki torunu ağır yaralandı.


Kaza, Elazığ-Yurtbaşı beldesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan anneanne Güray Özün (59) ile torunu Resul Berkay Emre'ye (8), H.K. idaresindeki 23 K 0974 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile anneanne ve torunu yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özün ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine torunu ise Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Özün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.