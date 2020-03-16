İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin güvenlik kulübesine girdiği anlar kamerada

Elazığ’da 5 kişinin yaralandığı kazada, otomobilin güvenlik kulübesine girip sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kazada, otomobilin güvenlik kulübesine girip sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, bugün Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 CAF 567 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik kulübesine daldı. Kazada otomobil sürücüsü ve 4 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla gelerek kulübeye çarpıp metrelerce sürüklediği görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.