İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin kapısından uyuşturucu çıktı

Elazığ’da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada otomobilin kapısına zulalanmış şekilde yarım kilo toz esrar ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada otomobilin kapısına zulalanmış şekilde yarım kilo toz esrar ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler N.A. ile M.S.Ö'nün uyuşturucu nakli yapacağı bilgisine ulaşıldı. 2 şüphelinin bulunduğu aracı tespit eden ekipler, bir süre takip ettikten sonra operasyon yaptı. Operasyon da 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği otomobilin kapısına tepki verdi. Ekipler köpeğin tepki verdiği yere zulalanmış yarım kilo toz esrarı ele geçirdi.


Gözaltında bulunan 2 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.