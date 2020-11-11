Otomobilin koltuğuna gizlenen tabanca ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada koltuk kılıfının içine gizlenen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevinde şüpheli bir şahsın olduğu aracı fark ederek durdurdu. Durdurulan araçta arama yapan jandarma ekipleri, otomobilin koltuk kılıfının içerisine zulalanmış 7,62 mm m57 Tokarev marka ruhsatsız tabanca ile 9 adet mermi ele geçirdi.Bunun üzerine şüpheli İ.Ç (49) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 6136 silahlı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.