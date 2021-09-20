İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Elazığ’da seyir halindeki otomobilin bagajı üzerine oturarak giden genç yürekleri ağza getirdi.

Elazığ'da seyir halindeki otomobilin bagajı üzerine oturarak giden genç yürekleri ağza getirdi.


Edinilen bilgiye göre, Vali Fahri Bey Caddesi'nde seyir halindeki 31 PH 505 plakalı otomobilin bagajı üzerinde bir gencin yolculuk yaptığını görenler şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli yolculuk başka bir otomobilin araç kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir süre trafikte ilerleyen otomobil, ardından Kültür Park'ın önüne park etti. Bagaja oturarak ilerleyen genç kendisini çekenlere el sallarken, vurdumduymaz hareketi pes dedirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.