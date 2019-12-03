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Özel bireyler spor yapıp eğlendi

Elazığ’da Fırat Üniversitesi’nin organizasyonuyla bir araya gelen özel bireyler, spor yaparak vakit geçirdi.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nin organizasyonuyla bir araya gelen özel bireyler, spor yaparak vakit geçirdi.


Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile Fırat Engelsiz Öğrenci Topluluğu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Engelliler Şenliği" düzenlendi. FÜ Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleşen programda engelliler halay çekerek spor yapıp eğlenceli zaman geçirdi.


Bugünün Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatan Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “3 Aralık 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmişti. O günden bugüne her yıl bu hafta başı bir farkındalık oluşturmak ve toplumdaki duyarlılık artırmak açısından engellilere adanan bir gündür. Ülkemizin birçok yerinde ve ilimizde de birçok kurumda engellilere yönelik bu faaliyetler ile bu kutlamalar yapılmaktadır. Her insan potansiyel bir engelli olarak yaşamını devam ettiriyor. Engelli vatandaşlarımızı hayatlarını toplumla iç içe yaşamalarını sağlayarak onları topluma kazandırmalıyız” dedi.


Her sene bu etkinliği yaptıklarını aktaran Spor Bilimler Dekanı Prof.Dr. Yüksel Savucu, “Spor bilimlerin kendi bünyesinde beden eğitimi ve spor engellerde terapi gibi dersleri var. Bu dersler kapsamında bu organizasyonu yapmaya çalışıyoruz”ifadelerini kullandı.


Etkinliğe katılanlarda kendilerine verilen değer karşısında çok mutlu olduklarını aktardı.

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