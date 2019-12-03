Özel bireylerden özel gösteri

Elazığ'da özel bireyler tarafından hazırlanan bir birinden farklı gösteri, büyük beğeni topladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ile Aile Danışma Merkezi sakinleri tarafından " 3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. Kur-an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda, özel bireyler işaret dili , tekvando, şiir okuma, Çayda Çıra, Sema etkinliği yaptı. Daha sonra özel bireyler koro halinde söyledikleri bir birinden farklı parçalarla katılımcılara doyumsuz anlar yaşattı.Merkez sakinlerinden Yaşar Savran'ın okuduğu " Engelli Bir Çocuk Gibi " adlı şiiri ise salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Engellilere hizmet etmekteki temel amaçlarının engellerin toplumdaki varlığını ortaya koymak olduğunu dile getiren Merkez Müdürü Nihal Tekin, " Merkez olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen yaklaşık 60 özel bireye ev sahipliği yapmaktayız ve onların bakım ile rehabilitasyonlarını üstlenmekteyiz. Engelli bireylere dikkat çekmeye ve farkındalık oluşturmaya çalışırken diğer yandan da onları toplumdan soyutlamadan sosyal ilişkilerini güçlendirerek hayat katılımlarını hedeflemekteyiz. Başarılarının konuşulmasını istiyoruz kurum sakinlerimiz bugün ki etkinliklere çok emek harcadılar. Onları mutlu görmek bizi de mutlu etmektedir" dedi.

Amaçlarının toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtenİl Müdür Vekili Ahmet Atala, "Engelliler, toplumun asli unsurları olduğunu çok iyi biliyoruz. Onların bu topluma kazandırılmasında hepimiz üst düzeyde emek sarf ediyoruz. Sosyal devlet anlayışımız çerçevesinde engelli bireylerimize yönelik sunulan eğitim , istihdam ve sahip olduğu sosyal kazanımlar her geçen gün artmaktadır. Biz engelli kardeşlerimizi sosyal yaşamın içine dahil etme ve kazandırmanın peşindeyiz. Erişilebilirlik alanında yapılan gerekli çalışmalarıntemel amacı engellilerimizi hayatın içerisine katmaktır" diye konuştu.

Özel bireylerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş ise ," Öncelikle empati yapmamız gerekmektedir. Bugün bir başkasına yarın bana olabileceğini asla unutmamak lazım. Yolu sevgiden geçen her şey bir gün mutlaka hedefine ulaşır. Yapılan değişiklerle artık caddelerimiz ve yollarımızda engellilere yönelik ciddi olarak iyileşmeleri görmekteyiz"ifadelerini kulandı.

Etkinliğe Kurumun İl Müdür Vekili Ahmet Atalan, İl Müdür Yardımcıları Salahattin Bozkurt , Rıza Akbulut , Şube Müdürleri Mahmut Şahin , İbrahim Aydın ,Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi Nülüfer Kılıç, Elazığspor Teknik direktörü Leven Eriş, futbolcular ile çok sayıda davetli katıldı.