Özel Sporcular Bowling İl Şampiyonası yapıldı

Elazığ'da özel sporcular için Bowling İl Şampiyonası düzenlendi.

Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Özel Sporcular Bowling İl Şampiyonası gerçekleştirildi. Bir AVM'de yapılan müsabakaya 2 takım katıldı. Şampiyonada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Öncelikle turnuvaya katılan özel sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Dünya Engelliler Günü çerçevesinde gerçekleştirilen turnuva güzel bir katılımla gerçekleştirilerek sona erdi. Sporcularımız ayrı ayrı özveriyle, centilmence ve dostane bir şekilde müsabakalarını yaptı. Müsabakaları il müdürlüğü olarak yakından takip ettik" dedi.