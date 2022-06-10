İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Özel sporcular Mersin'den madalyayla döndü

Mersin’de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Birinciliği yarışmalarında Elazığ’dan iki sporcu derece yaptı.

Mersin'de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Birinciliği yarışmalarında Elazığ'dan iki sporcu derece yaptı.


Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Birinciliği yarışmalarında Elazığ Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu sporcusu Esen Sevim Orhan atletizm 100 metre branşında otizm kategorisinde Türkiye 2.'si, Yusuf Abik ise 100 metrede otizm kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sporcularımızı, antrenör ve okul yöneticileri tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.