Palu semaları, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı

Elazığ'ın tarihi Palu ilçesi bin 100 rakımlı dağda farklı illerden gelen 14 pilot, paraşütle yamaç uçuşu yaparak heyecanlı ve renkli görüntüler oluşturdu.

Palu ilçesine bağlı Yeşilbayır köyünde, yaklaşık bin 100 rakımlı tepede farklı illerden gelen 14 pilot, paraşütle yamaç uçuşu gerçekleştirdi. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ'ın Palu ilçesi, Murat Nehrindeki rafting etkinlikleri dışında, Palu Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Elazığ Sportif Havacılık Kulübü ve Palu Belediyesi işbirliğiyle ilk defa yapılan yamaç paraşütüyle adrenalin tutkunlarının yeni gözde mekanı oldu. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Antalya, Bingöl ve Adana'dan gelen 14 pilot, paraşütle yamaç uçuşu yaparak heyecanlı ve renkli görüntüler oluşturdu.

Güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirten Palu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, " Bu pilotlarımız, sadece Elazığ'dan değil Malatya'dan, Adıyaman'dan, Adana'dan, Antalya ve Bingöl'den etkinliğe katılarak çok önemli katkılar sundular. Bu güzel sporu yaptıkları ve gençlere benimsettikleri için onları kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bir takım etkinlikler yapacağız” dedi.

Elazığ Sportif Havacılık Kulübü'nde antrenör Kenan Şaksu ise "Bugün Elazığ'ın Palu ilçesinde yamaç paraşütü faaliyeti düzenledik. Bir farkındalık oluşturmak için geldik. Palulu çocuklarımıza, gençlerimize yamaç paraşütünü göstermek için geldik. Bugün büyük bir deneme uçuşu gerçekleştirdik. Bu uçuşlarımızın amacı, Elazığ'ımızı, bölgemizi bir anlamda turizm merkezi haline getirmektir. Yaklaşık 14 pilot geldi. Bu pilotlar sadece Elazığ'dan değil, aynı zamanda Adana, Malatya, Adıyaman ve Antalya'dan gelen pilotlarımız var. Hepsinin eline emeğine sağlık" diye konuştu.

Malatya Sportif Havacılık Kulübünden düzenlenen etkinliğe katılan Ramazan Yıldız, "Çok güzel bir uçuş etkinliği oldu. Öncelikle bu spor tesislerini buraya kazandıran yetkililere teşekkür ediyoruz. Bizim kardeş kulübümüz Elazığ Sportif Havacılık Kulübü ile hemen hemen bütün uçuşlara, açılışlara beraber gidiyoruz. Yörenin uçuşları çok güzel ve harika bir uçuş potansiyeli var. Palulu gençlerin de bu spora yönelmesi için çok ideal yer" şeklinde konuştu.