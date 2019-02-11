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Palu'da adliye personelinden kan bağışı

Elazığ’ın Palu ilçesinde, adliye personeli kan bağışına destek verdi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde, adliye personeli kan bağışına destek verdi.


Palu Adliyesinde görevli savcı, hakim ve personeller “Kan acil değil, her daim ihtiyaçtır” kampanyası kapsamında,gezici kan merkezinde bağışta bulundu.


Kızılay'ın çağrısına duyarlı olduklarını göstermek ve örnek olmak amacıyla kan bağışında bulunulduğunu belirtilen İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında,"Türkiye'de her dört saniyede bir, bir ünite kana ihtiyaç duyulduğu, her bir ünite kan bağışının üç kişinin hayatını kurtarabileceğinin bilinci ve kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarma ümidiyle, Palu Adliyesinde görevli Cumhuriyet savcıları ve personelimiz ile kan bağışı kampanyasına destek verdik “denildi.

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