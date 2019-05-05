Palu'da Asayiş Uygulaması

Elazığ'ın Palu ilçesinde yapılan "Asayiş" uygulamasında toz esrar ele geçirildi.

Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde uygulama yaptı.Asayiş uygulamasında 450 şahıs sorgulandı,35 araç ile umuma açık 30 kıraathane ile kafeterya denetlendi. Yol kontrolünde durdurulan bir araçta ise 55 gram toz esrar ele geçirildi, araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Tuncer Topal; ”Halkımızın huzuru ve asayişin sağlanması noktasında tüm ekiplerimizde sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz ”dedi.