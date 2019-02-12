İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Palu'da bıçaklı kavga:1 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.


Olay, ilçeye bağlı Çarşı Mahallesi 1. Cadde de meydana geldi. İddiaya göre, S.A ile Ö.B (19) arasında bir internet kafede tartışma çıktı. Kafeden çıkan şahıslar, bir süre sonra cadde de karşılaşınca kavga etti. Olayda Ö.B. bıçakla kolunda yaralandı. Yaralı ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli S.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olay yerinde yapılan incelemede ise bir adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.