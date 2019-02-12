Palu'da bıçaklı kavga:1 yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Çarşı Mahallesi 1. Cadde de meydana geldi. İddiaya göre, S.A ile Ö.B (19) arasında bir internet kafede tartışma çıktı. Kafeden çıkan şahıslar, bir süre sonra cadde de karşılaşınca kavga etti. Olayda Ö.B. bıçakla kolunda yaralandı. Yaralı ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli S.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise bir adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.